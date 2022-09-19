Россия не сможет изменить позицию США по Украине — Байден | 360°

Мир 19 сентября 2022, 05:22 Поделиться Telegram

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Viber Россия не сможет изменить позицию США по Украине — Байден Президент США Байден: России не удастся изменить позицию Вашингтона по Украине Pxhere.com

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Глава Белого дома Джо Байден прокомментировал позицию страны по сложившейся на Украине ситуации. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью CBS.

Россия, по словам американского президента, не изменит позицию Штатов по Украине с помощью энергоносителей.

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«Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он [президент России Владимир Путин] пытается этого добиться какое-то время. У него не получится», — сказал Байден.

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В этом же интервью глава Белого дома заявил о том, что еще не принял «твердого решения» переизбираться на второй президентский срок. Но отметил, что такое намерение у него есть.

По мнению Байдена, мир не находится в состоянии новой, более сложной холодной войны. Так он ответил на вопрос о личной встрече российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Как отметил глава Белого дома, он предостерегал китайского лидера от оказания помощи России в обход санкций, введенных западными странами.

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