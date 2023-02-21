Мир 21 февраля 2023, 17:41 Байден заявил, что Путин знал о намерении Финляндии вступить в НАТО Президент США Байден: я предупреждал Путина о желании Финляндии вступить в НАТО РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что предупреждал главу российского государства Владимира Путина о желании Финляндии вступить в НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Однако американский лидер признался, что не знал о планах Швеции также примкнуть к альянсу.

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«Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: „Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии“. Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней», — сказал Байден.

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По его словам, НАТО стал самым значимым военно-политическим объединением в мире и подтвердил союзникам курс на дальнейшую поддержку Украины.

Между тем в США следили за посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Военный аналитик Ноктис Дрейвен признался, что после выступления российского лидера ему захотелось обнять его.

По словам Дрейвена, американские СМИ постоянно публикуют лживую информацию о России и ее главе. Более того, аналитик признался, что во второй жизни ему хотелось бы родиться не в США, а в России.