Байден заявил, что НАТО не ставил своей целью крах России

Президент США Джо Байден заявил, что расширение НАТО не нацелено на дестабилизацию России. Об этом он сообщил, выступая в Варшаве с речью по поводу ситуации вокруг Украины, передал ТАСС.

Байден заявил, что российские власти якобы пытаются показать натовское расширение как проект с имперскими замашками, направленный на дестабилизацию РФ.

«Это максимально далеко от правды», — сказал он.

Постоялец Белого дома заверил, что Альянс на самом деле является оборонительным.

«НАТО никогда не ставил своей целью крах России», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Байден заявил, что соблюдение пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне является для Соединенных Штатов «священной обязанностью». Этот пункт предполагает принцип «один за всех, все за одного» в случае нападения на какую-либо из стран НАТО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные заявления Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина сужают окно возможностей для развития двусторонних отношений при нынешней администрации США.