Байден заявил, что лучше Трампа борется с эпидемией коронавируса

Американский президент Джо Байден выразил мнение, что он успешнее своего предшественника Дональда Трампа работает как в экономике, так и в сфере борьбы с коронавирусом.

Байден выступил с критикой Трампа во время митинга в поддержку кандидата в губернаторы штата Виргиния от демократов Терри Маколиффа. Его соперника-республиканца Гленна Янгкина глава Белого дома назвал прислужником Трампа, который стесняется этого сотрудничества.

«Он поддерживает дурные идеи и плохой послужной список Дональда Трампа. Дональд Трамп — единственный президент со времен Герберта Гувера в 1930-х годах, за четыре года правления которого больше рабочих мест было потеряно, чем создано». — сказал Байден. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что его администрации за девять месяцев работы создала больше рабочих мест, чем любой другой президент в истории США за этот период. Американский лидер омел, что при Трампе в Штатах привились лишь два миллиона американцев, а при нем — более 190 миллионов.

Выборы губернатора Виргинии пройдут2 ноября. Согласно соцопросам Маколифф, возглавлявший штат с 2014-го по 2018 год, пока идет вровень с бизнесменом Янгкином, который только пробует свои силы в политике.