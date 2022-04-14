Байден заявил, что готов лично приехать в Киев

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично приехать на Украину. Об этом он рассказал журналистам, которые интересовались, кто из членов администрации может отправиться в Киев.

Такой вопрос Байдену задал один из журналистов перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд во время традиционного краткого общения с представителями СМИ. Журналисты поинтересовались, готов ли он отправить кого-то из членов администрации президента в Киев.

Байден ответил, что решение пока не принято, однако у него попросили уточнить, кто именно мог бы отправиться на Украину, если бы поездка состоялась.

«Вы готовы поехать?» — спросил в шутку Байден журналиста. Представитель СМИ ответил президенту аналогичным вопросом и поинтересовался, готов ли сам Байден отправиться в Киев.

«Да», — сказал на это президент.

Ранее издание Politico сообщило, что американские власти обсуждают вопрос отправки сотрудника администрации США на Украину. Представитель страны должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украины.