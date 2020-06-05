Байден заявил, что 15% граждан США являются «не очень хорошими людьми»

По мнению Байдена, деятельность действующего лидера страны Дональда Трампа ведет к расколу американского общества. Он заметил, что большая часть жителей США — люди достойные, желающие для своей страны блага. Однако есть от 10 до 15% американцев, которые, по словам политика, являются «не очень хорошими людьми».

По данным издания, соответствующее заявление кандидат в президенты сделал в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, которого в конце мая убил полицейский. Это привело к массовым беспорядкам в Штатах, которые не утихают и по сей день.