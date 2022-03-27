Байден захотел ввести налог для миллиардеров

США планируют ввести новый уровень подоходного налога для богатейших жителей страны. Он сравняет ставку для миллиардеров с вычетами простых граждан страны. С таким предложением выступил президент Америки Джо Байден.

Новый процент будут платить владельцы домохозяйств стоимостью свыше 100 миллионов долларов, сообщил канал CNBC. Им назначат ставку в 20% от размера дохода включая нереализованную прибыль. Инициатива Байдена коснется около 700 домовладельцев.

Телеканал получил доступ к соответствующим документам. Их планируют опубликовать в понедельник, 28 марта.

«Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных», — написано в распоряжении.

Повышение налога может принести в бюджет США около 360 миллиардов долларов за следующие десять лет.