Мир 10 ноября 2022, 01:46 Байден захотел проверить Илона Маска на сотрудничество с другими странами Президент США Байден призвал «изучить» сотрудничество бизнесмена Маска с другими странами flickr

Читать 360tv в

Глава Белого дома Джо Байден считает необходимым проверить сотрудничество американского бизнесмена Илона Маска с другими государствами. Об этом сообщил RT.

«Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет», — сказал президент США.

Реклама

Как подчеркнул Байден, он не обвиняет Маска в чем-либо, а лишь настаивает на «изучении» этого вопроса.

Реклама

За день до выборов в конгресс США, 7 ноября, стало известно о призыве Маска голосовать за представителей Республиканской партии. По мнению предпринимателя, это помогло бы уравновесить демократическую администрацию.

Депутаты либеральной фракции Европарламента (Renew Europe) предложили пригласить Маска на парламентские слушания для обсуждения проводимой им реформы в недавно купленном Twitter. Они намерены получить у предпринимателя объяснения насчет выбранной для соцсети политики.

Координатор Европарламента по внутреннему рынку евродепутат из Чехии, «Маск должен прийти, чтобы понять правила игры в Европе».