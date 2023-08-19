Мир 19 августа 2023, 01:47 Байден захотел продолжения незавершенной беседы с Си Цзиньпином Президент США Байден объявил о возможной встрече с Си Цзиньпином осенью РИА «Новости»

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Джо Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью на Бали. Такое заявление американский президент сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой Южной Кореи Юн Сок Елем, сообщил ТАСС.

«Я рассчитываю и надеюсь продолжить этой осенью наш разговор на Бали. Таковы мои ожидания», — признался Джо Байден.

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Также американский президент прокомментировал вопрос, кто выигрывает в конкуренции между США и Китаем.

«Мы побеждаем при любой конкуренции», — заявил Байден.

Ранее стало известно, что США предложили лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться с Джо Байденом, чтобы обсудить ядерное разоружение Корейского полуострова. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По словам чиновника, корейская сторона пока не ответила на это предложение.