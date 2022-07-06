Байден забыл ключевую фразу на церемонии в честь Дня независимости

Президент США Джо Байден вновь стал объектом насмешек СМИ и критиков, оконфузившись на традиционной церемонии в честь Дня независимости.

Американский лидер произнес речь перед собравшимся, однако в конце выступления не сумел вспомнить финал обращения к американцам.

«Спасибо всем большое», — сказал Байден, забыв добавить фразу «Боже, благослови Америку».

На помощь президенту пришла супруга, которая намекнула о необходимости выговорить последние слова. Байден не нашел ничего лучше, как передать микрофон жене для завершения собственной речи.

Ранее в Сети бурно обсуждали шпаргалку Байдена, которую он показал на одном из публичных мероприятий с журналистами. В инструкции четко расписано, куда президенту следует сесть, что говорить и когда покинуть помещение. Авторы издания News18 предположили, что глава США похож на пациента дома престарелых.