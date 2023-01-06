Мир 06 января 2023, 17:53 Байден забыл, какое оружие пообещал Зеленскому Президент США Байден не сразу вспомнил об обещании поставить Украине ЗРК Patriot Defense.gov

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Американский президент Джо Байден на встрече с членами правительства не смог сразу вспомнить, какое конкретно вооружение Белый дом пообещал отправить на Украину. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию встречи.

«Власти Германии также сообщили, что они поставят Украине… э-э-э… системы противовоздушной обороны Patriot для борьбы с воздушными атаками», — сказал президент с большими паузами.

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По его словам, ситуация в зоне специальной операции перешла в критически важную фазу. Байден отметил, что работа систем Patriot уже показала свою эффективность в зоне СВО. Хотя, по официальной информации, ее еще не поставили Украине.

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Зенитный ракетный комплекса Patriot войдет в пакет военной помощи общим объемом два миллиарда долларов. Помимо ЗРК, Украине передадут автомобили Humvee, 50 бронетранспортеров Bradley, многоцелевые автомобили MRAP и большое количество боеприпасов.

Также власти Германии отправят дополнительную установку Patriot и около 40 БМП Marder.