Мир 19 декабря 2022, 07:56 Байден забыл имя тестя и назвал ирландцев дураками NYP: президент США Байден оскорбил ирландцев на выступлении в Делавэре

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Президент США Джо Байден попал в центр скандала на встрече с ветеранами Второй мировой войны в штате Дэлавер. Выступая со сцены, он оскорбил ирландцев и спутал имя отца своей жены с дедушкиным. Об этом казусе рассказала газета The New York Post.

Торжественное мероприятие прошло в местной ратуше, на сцену вышел 102-летний ветеран Рэй Фирмани. Джо Байден поприветствовал его и вспомнил о своих корнях.

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«Может, я и ирландец, но не дурак», — сказал он.

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Американский президент добавил, что женился на дочери Доминика Джакоппы, значит, отчасти стал итальянцем. По словам журналиста, гости, в том числе ветераны вооруженных сил и федеральные чиновники, не нашли связи в его речи и недоуменно промолчали, в отличие от пользователей соцсетей. Американы раскритиковали Джо Байдена в Twitter, обвинили в расизме и в том, что он разделяет давние антиирландские стереотипы. Советник по коммуникациям сенатора-республиканца Теда Круза из Техаса Стив Гест обратил внимание на ошибку — Доминик Джакоппа был дедушкой первой леди, а не отцом.