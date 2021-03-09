Байден забыл имя министра обороны США, который стоял рядом

78-летний президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, который стоял рядом с ним. Глава Америки не смог озвучить не только его имя, но и не вспомнил название Пентагона.

Об этом сообщил The Sun.

Президент выступил с речью в честь женщинам-военным в армии США. Глава Пентагона Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от американского лидера, однако политик не смог вспомнить его имя. Забыл он и наименование Петагона, назвав его «тем ведомством».

«Я хочу поблагодарить… Э-э, ну… Бывшего генерала… Я продолжаю называть его генералом… Это тот парень, который управляет там, этой конторой… В общем, я хочу поблагодарить его за все, что он сделал», — сказал Байден.

Американский президент не в первый раз допускает на публике такие оплошности. В декабре 2020 года, еще до инаугурации, он назвал Камалу Харис лидером США — на самом деле она занимает пост вице-президента, а лидером является сам Байден. В этот момент он выступал в своем родном городе Уилмингтоне. До этого Байден неправильно назвал имя действующего на тот момент президента страны Дональда Трампа.