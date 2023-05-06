Мир 06 мая 2023, 07:25 Байден забыл фамилию Трампа в речи о том, кто должен победить на выборах Президент США Байден чуть не назвал Трампа Обамой в интервью Фото: правительство США / Flickr

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Американский лидер Джо Байден в интервью каналу MSNBC заговорил о недопустимости победы его предшественника Доналда Трампа на выборах. При этом он поначалу перепутал Трампа с еще одним бывшим президентом США, Бараком Обамой, и уже начал произносить его фамилию, но вовремя оборвал себя.

«Нельзя допустить, чтобы победу на этих выборах одержал тот же человек, который был президентом четыре года назад», — заявил Байден в итоге.

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Также он заявил, что между ним и Трампом есть различия «во всем».

Между тем Дональд Трамп, несмотря на скандалы, разгоравшиеся вокруг него в последнее время, уверен в себе и даже утверждает, что, если вновь займет президентское кресло, за сутки остановит конфликт на Украине.

Месяц назад Трампа арестовали по обвинению в умышленном сокрытии информации о денежных выплатах бывшей порноактрисе, которая в обмен должна была молчать об их романе перед президентскими выборами 2016 года.

Кстати, Джо Байдена недавно заподозрили в участии в коррупционной схеме во времена вице-президентства. Палата представителей Конгресса запросила информацию у генерального прокурора и ФБР.