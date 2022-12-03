Мир 03 декабря 2022, 02:35 Байден заблудился после встречи с принцем Уильямом в Бостоне Президент США Байден заблудился после встречи с принцем Уильямом в Бостоне YouTube

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Главе американской администрации Джо Байдену потребовалась помощь после встречи с британским принцем Уильямом в Бостоне. Это подтверждает запись, опубликованная CBS Boston.

Встреча Байдена и внука покойной королевы Елизаветы II состоялась на открытом воздухе у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. Президент США удивился, почему принц Уильям был без пальто.

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«Где ваше пальто? Рад видеть вас снова», — заметил Байден.

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После двухминутного разговора с Уильямом резидент Белого дома сделал шаг в одну сторону, но затем остановился в замешательстве. Сотрудник охраны понял, что Байден заблудился и попросил его пройти в другую сторону.

Это не первый случай, когда президент США теряется в пространстве. В свои 80 лет американский лидер неоднократно попадал в курьезные ситуации. Он здоровался с невидимым собеседником, путал имена людей и названия стран.

Ранее экологи раскритиковали Байдена, который на ужине вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном ел омаров.