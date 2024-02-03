Мир 03 февраля 2024, 09:31 Байден за закрытыми дверями обматерил Трампа за шутки о Пелоси Politico: Байден использовал мат, отвечая на шутки Трампа о Пелоси Global Look Press

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Президент США Джо Байден за закрытыми дверями позволил себе нецензурно выражаться в адрес своего оппонента Дональда Трампа, пошутившего над супругом экс-спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщила газета Politico.

Источник издания рассказал, что Байден назвал Трампа идиотом, применив нецензурную лексику. В Белом доме не стали комментировать эту информацию.

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Употребление нецензурных слов идет вразрез с имиджем главы государства. Байден пытается позиционировать себя как человека, который стремится снизить уровень жестокости в политике, но сам нарушает эти принципы, подчеркнула Politico.

Байдена осудили за взятый внешний политический вектор, из-за которого США выглядят слабыми. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что действующий глава Белого дома провоцирует другие страны на агрессию. Он добавил, что такого не случалось, когда страной руководил 45-й президент Дональд Трамп.