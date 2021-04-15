Президент США Джо Байден ограничится только заявлениями о выводе американских военнослужащих из Афганистана: чуть позже он найдет повод остаться там. Так считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, сообщила «ПолитРоссия».

«Я считаю, что все это не более чем рассказы, мол, к 11 сентября выведем, потом что-то произойдет на уровне провокаций „Талибана“. Это повод остаться, сентябрь может перерасти в декабрь, ну, а там дальше, как говорится, смотря по обстоятельствам», — допустил эксперт.

Американский военный контингент будет присутствовать в Афганистане довольно долго, считает научный сотрудник института. Он прикрывает истинную миссию «некими полицейскими функциями», при этом не ведет активных боевых действий. В этом и есть смысл договоренностей Вашингтона с представителями «Талибана».

За последние 20 лет Америка испортила отношения с Пакистаном, поэтому Афганистан теперь тоже является некой стратегической площадкой для ведения, допустим, разведывательных операций против Пакистана.

По мнению Васильева, присутствие США в Афганистане будет в той или иной форме пролонгироваться. По крайней мере, это произойдет при демократической администрации, которая будет находиться у власти ближайшие четыре года.

Байден объявил о выводе американских военных из Афганистана до 11 сентября 2021 года.