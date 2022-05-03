Байден выступит в поддержку Украины на оружейном заводе в США

Президент США Джо Байден во вторнк, 3 мая, выступит с очередным зявлением о поддержке Украины. На этот раз мероприятие должно пройти на оружейно заводе. Об этом сообщает расписание главы американского государства, передало РИА «Новости».

В расписании, распространенном пресс-службой президента США говорится, что во вторник Байден посетит оружейный завод Lockheed Martin, который занимается производством ракетных систем Javelin.

Выступление американского лидера запланировано на 2 часа после полудня по центральному североамериканскому времени (22:00 по Москве). Байден намерен сделать заявление о «предоставляемой Украине оборонной помощи».

Ранее директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что предложение Вашингтона о наращивании военной и экономической поддержке Украины является пиаром. В США стараются нажиться на происходящем и воспринимают все как игру. По мнению политолога, президент США Джо Байден и администрация Белого дома пытаются «дать взятку» американскому ВПК, чтобы его представители не поддерживали республиканцев на осенних промежуточных выборах и выразили поддержку Демократической партии.