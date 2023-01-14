Мир 14 января 2023, 00:05 Байден выступит в конгрессе — Белый дом Белый дом: президент США Байден выступит в конгрессе 7 февраля РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден выступит с ежегодной речью в конгрессе 7 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, глава государства получил приглашение от недавно избранного спикера палаты представителей Кевина Маккарти и теперь очень ждет своего выступления. Трансляцию выступления пресс-секретаря провели в YouTube-канале Белого дома.

«Мы получили любезное приглашение спикера [палаты представителей Кевина] Маккарти, президент его принял и ждет возможности выступить с посланием о положении во вторник, 7 февраля», — рассказала Карин Жан-Пьер.

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Ранее американский президент угодил в очередной скандал. СМИ узнали, что в вашингтонском офисе Байдена хранились секретные документы. По предварительной информации, в документах фигурировали данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

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После этого в Белом доме сообщили, что еще ряд засекреченных документов нашли в гараже у Джо Байдена. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» обратил внимание, что общественность США отреагировала на это не так бурно, как на подобный скандал с участием экс-президента Дональда Трампа.