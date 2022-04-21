Байден выступит в четверг с заявлением по Украине

Президент США Джо Байден утром 21 апреля выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины. Такие данные следуют из графика главы американского государства, которые обнародовал Белый дом.

Из расписания следует, что президент США в 09:45 по времени Вашингтона (16:45 по Москве) представит обновленную информацию по России и Украине. Другие детали выступления не приводятся.

Известно, что оно займет около получаса, поскольку в 10:20 по местному времени (17:20 по Москве), исходя из расписания, американский президент отбывает в Портленд. Там у него запланирован ряд публичных мероприятий.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила расписание президента США Джо Байдена, в котором был указан закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации на Украине.

Обсуждение украинской повестки будет происходить на фоне сообщений американских СМИ о смещении фокуса администрации президента с внешней политики на внутреннюю. Предполагалось, что это связано с падением рейтинга президента.