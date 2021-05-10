Байден выступит на саммите стран НАТО из Восточной Европы

Президент США Джо Байден выступит на саммите восточноевропейских членов НАТО. Речь пойдет о более тесном сотрудничестве внутри альянса, сообщил Белый дом.

10 мая пройдет виртуальный саммит «бухарестской девятки», в которую входят Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

В преддверии саммита НАТО в июне Байден доведет до участников «свое желание более тесного сотрудничества с союзниками США в Центральной Европе, а также в регионах Балтийского и Черного морей по всему спектру глобальных вызовов», сказано в сообщении.

В следующем месяце Джо Байден прибудет в Европу. С 11 по 13 июня в Великобритании пройдет саммит лидеров «большой семерки». А 14 июня в Бельгии состоится совещание Североатлантического альянса.

В этот период, как ожидается, пройдет встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. Эксперты назвали возможные площадки для саммита и попытались предсказать, чего ждать от личной встречи двух лидеров. В Кремле говорили, что место встречи пока не определено.