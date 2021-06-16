Байден выступил с ответным словом после саммита с Путиным. Главное
Президент США Джо Байден начал свое выступление после встречи с Владимиром Путиным в Женеве. Он подчеркнул, что Россия и Америка должны создать определенные «дорожные правила», которым будут подчиняться. Американский лидер заявил, что выполнил то, ради чего приехал на встречу с российским коллегой.
Отношения с Россией
Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.
Я заявил Путину, что наша повестка не направлена против России
Президент США подчеркнул, что детально обсудил с Владимиром Путиным шаги по контролю над вооружениями.
«Могу вам сказать, что атмосфера, тон самой встречи были хорошими, позитивными, не было никаких неверных шагов. Когда он не согласился в чем-то, он выразился четко, когда я не согласился, я тоже выразился четко. И все это было выражено спокойно, в достаточно дипломатической атмосфере и нормальном тоне», — отметил президент.
Я надеюсь, что США показали миру: мы вернулись, мы стоим вместе со своими союзниками. Мы показали другим демократиям, что наши обязанности продолжаются по всем обязательствам, которые мы на себя взяли. И мы установили фундамент того, каким образом будем общаться с Россией, как будут выглядеть российско-американские отношения
Байден подчеркнул, что итоги встречи станут понятны через шесть месяцев. Это будет видно по тому, будут или нет приняты сторонами соответствующие решения. При этом он заявил, что у России и США появились подлинные перспективы для улучшения отношений.
Он также добавил, что никакой тактики устрашения на саммите не было.
Кибератаки
«Я выступил с предложением, что критическая инфраструктура не должна подвергаться кибератакам — мы договорились поручить экспертам проработать, какие цели недопустимы для кибератак», — сказал американский лидер.
Американский президент предложил российскому коллеге список из 16 важнейших секторов инфраструктуры, против которых предлагается запретить кибератаки. При этом он подчеркнул, что не обсуждал с Путиным военный ответ на кибератаки.
Вопрос Украины и Белоруссии
Байден подчеркнул, что во время встречи подтвердил непоколебимую поддержку Киева Вашингтоном.
«Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений», — уточнил он.
Американский президент подчеркнул, что во время саммита поднял вопрос ситуации в Белоруссии.
«Я поделился нашими озабоченностями насчет Белоруссии. Он не стал не соглашаться с тем, что случилось, а сказал, что дело в том, что теперь с этим делать», — отметил он.
Совместная работа
Байден уточнил, что договорился с Путиным вместе работать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. Кроме того, они будут взаимодействовать для недопущения подъема терроризма в Афганистане. Президенты сошлись на желании обеспечить экономическую и физическую безопасность народам Сирии и Ливии.
Американский президент отметил, что у США нет проблем с тем, чтобы вести торговлю с Россией.
«У меня нет проблем с тем, чтобы вести торговлю с Россией, но она должна придерживаться международных норм. Экономическое процветание России — в интересах США, пока она соблюдает международные нормы», — подчеркнул он.
Не обошлось без оговорок
Джо Байден чуть не назвал Владимира Путина именем бывшего американского президента Дональда Трампа.
Холодная война с США
Байден отметил, что США не хочет холодной войны с Россией. Он уверен, что Москве тоже это не нужно.
«Я дал Путину понять, что у нас есть значительный киберпотенциал и при нарушении наших базовых норм мы ответим», — сказал он.
Доверие к Путину
Джо Байден не ответил на прямой вопрос о том, доверяет ли российскому президенту.
«Дело не в доверии, а в собственных интересах и верификации», — сказал он.