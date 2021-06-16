Байден выступил с ответным словом после саммита с Путиным. Главное

Президент США Джо Байден начал свое выступление после встречи с Владимиром Путиным в Женеве. Он подчеркнул, что Россия и Америка должны создать определенные «дорожные правила», которым будут подчиняться. Американский лидер заявил, что выполнил то, ради чего приехал на встречу с российским коллегой.

Отношения с Россией

Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.

Я заявил Путину, что наша повестка не направлена против России Джо Байден.

Президент США подчеркнул, что детально обсудил с Владимиром Путиным шаги по контролю над вооружениями.

«Могу вам сказать, что атмосфера, тон самой встречи были хорошими, позитивными, не было никаких неверных шагов. Когда он не согласился в чем-то, он выразился четко, когда я не согласился, я тоже выразился четко. И все это было выражено спокойно, в достаточно дипломатической атмосфере и нормальном тоне», — отметил президент.

Я надеюсь, что США показали миру: мы вернулись, мы стоим вместе со своими союзниками. Мы показали другим демократиям, что наши обязанности продолжаются по всем обязательствам, которые мы на себя взяли. И мы установили фундамент того, каким образом будем общаться с Россией, как будут выглядеть российско-американские отношения Джо Байден.

Байден подчеркнул, что итоги встречи станут понятны через шесть месяцев. Это будет видно по тому, будут или нет приняты сторонами соответствующие решения. При этом он заявил, что у России и США появились подлинные перспективы для улучшения отношений.

Он также добавил, что никакой тактики устрашения на саммите не было.

Кибератаки

«Я выступил с предложением, что критическая инфраструктура не должна подвергаться кибератакам — мы договорились поручить экспертам проработать, какие цели недопустимы для кибератак», — сказал американский лидер.

Американский президент предложил российскому коллеге список из 16 важнейших секторов инфраструктуры, против которых предлагается запретить кибератаки. При этом он подчеркнул, что не обсуждал с Путиным военный ответ на кибератаки.

Вопрос Украины и Белоруссии

Байден подчеркнул, что во время встречи подтвердил непоколебимую поддержку Киева Вашингтоном.

«Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений», — уточнил он.

Американский президент подчеркнул, что во время саммита поднял вопрос ситуации в Белоруссии.

«Я поделился нашими озабоченностями насчет Белоруссии. Он не стал не соглашаться с тем, что случилось, а сказал, что дело в том, что теперь с этим делать», — отметил он.

Совместная работа

Байден уточнил, что договорился с Путиным вместе работать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. Кроме того, они будут взаимодействовать для недопущения подъема терроризма в Афганистане. Президенты сошлись на желании обеспечить экономическую и физическую безопасность народам Сирии и Ливии.

Американский президент отметил, что у США нет проблем с тем, чтобы вести торговлю с Россией.

«У меня нет проблем с тем, чтобы вести торговлю с Россией, но она должна придерживаться международных норм. Экономическое процветание России — в интересах США, пока она соблюдает международные нормы», — подчеркнул он.

Не обошлось без оговорок

Джо Байден чуть не назвал Владимира Путина именем бывшего американского президента Дональда Трампа.

Холодная война с США

Байден отметил, что США не хочет холодной войны с Россией. Он уверен, что Москве тоже это не нужно.

«Я дал Путину понять, что у нас есть значительный киберпотенциал и при нарушении наших базовых норм мы ответим», — сказал он.

Доверие к Путину

Джо Байден не ответил на прямой вопрос о том, доверяет ли российскому президенту.

«Дело не в доверии, а в собственных интересах и верификации», — сказал он.