Мир 09 февраля 2024, 04:39 Байден выступил с внезапным обращением к нации после интервью Путина Карлсону Белый дом: Байден выступил с неанонсированным обращением к нации РИА «Новости»

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Лидер США Джо Байден выступил с обращением к американцам после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Трансляцию с его речью опубликовал Белый дом на YouTube-канале.

Президент Штатов посвятил выступление публикации доклада специального прокурора Роберта Гура, который написал об отношении президента к секретным документам.

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Ранее в доме Байдена обнаружили секретные данные, которые не должны были находиться в этом месте. Сам лидер Америки не согласен с обвинениями Гура и считает, что не нарушал законодательство.

Также глава Штатов возмутился, что в отчете его назвали «пожилым человеком с проблемами с памятью». Он отметил, что с его памятью все в порядке. Однако уже после этого сразу оговорился и назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.