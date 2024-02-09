09 февраля 2024, 04:39
Байден выступил с внезапным обращением к нации после интервью Путина Карлсону
Белый дом: Байден выступил с неанонсированным обращением к нации
Лидер США Джо Байден выступил с обращением к американцам после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Трансляцию с его речью опубликовал Белый дом на YouTube-канале.
Президент Штатов посвятил выступление публикации доклада специального прокурора Роберта Гура, который написал об отношении президента к секретным документам.
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Ранее в доме Байдена обнаружили секретные данные, которые не должны были находиться в этом месте. Сам лидер Америки не согласен с обвинениями Гура и считает, что не нарушал законодательство.
Также глава Штатов возмутился, что в отчете его назвали «пожилым человеком с проблемами с памятью». Он отметил, что с его памятью все в порядке. Однако уже после этого сразу оговорился и назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.
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