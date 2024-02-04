Мир 04 февраля 2024, 09:18 Байден выступил против выделения финансирования Израилю без Украины Байден выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины Global Look Press

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Администрация президента США Джо Байдена выступила против законопроекта членов Республиканской партии США в палате представителей, предусматривающего выделение дополнительной помощи Израилю без финансирования для Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины», — сказала она.

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Представитель Белого дома подчеркнула, что администрация месяцами ведет переговоры с сенаторами от обеих партий, чтобы достичь консенсуса по вопросу выделения денег украинским властям.

Накануне спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил конгрессменов, что на следующей неделе состоится рассмотрение законопроекта о выделении Израилю 17,6 миллиарда долларов. При этом документ не включает положение о финансировании для Украины. В случае одобрения израильские власти получат средства до конца сентября текущего года.

В МИД России отмечали, что США поставили на Украину и проиграли. И украинским властям не стоит надеяться на их поддержку, поскольку у Соединенных Штатов много собственных проблем, подчеркнули в ведомстве.