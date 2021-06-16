Байден выступает с ответным словом после саммита с Путиным. Прямая трансляция

Президент США Джо Байден начал свое выступление после встречи с Владимиром Путиным в Женеве. Он подчеркнул, что России и Америка должны создать определенные «дорожные правила», которым будут подчиняться. Американский лидер заявил, что выполнил то, ради чего приехал на встречу с российским коллегой.

Отношение с Россией

Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.

Я заявил Путину, что наша повестка не направлена против России Джо Байден.

Президент США подчеркнул, что детально обсудил с Владимиром Путиным шаги по контролю над вооружениями.

«Могу вам сказать, что атмосфера, тон самой встречи, были хорошими, позитивными. не было никаких неверных шагов. Когда мы он не согласился в чем-то, он выразился четко, когда я не согласился, я тоже выразился четко. И все это было выражено спокойно, в достаточно дипломатической атмосфере и нормальном тоне», — отметил президент.

Я надеюсь, что США показали миру: мы вернулись, мы стоим вместе со своими союзниками. Мы показали другим демократиям, что наши обязанности продолжаются по всем обязательствам, которые мы на себя взяли. И мы установили фундамент того, каким образом будем общаться с Россией, как будут выглядеть российско-американские отношения Джо Байден.

Байден подчеркнул, что итоги встречи станут понятно через шесть месяцев. Это будет видно по тому, будут или нет приняты сторонами соответствующие решения.

Кибератаки

«Байден о саммите: я выступил с предложением, что критическая инфраструктура не должна подвергаться кибератакам — мы договорились поручить экспертам проработать, какие цели недопустимы для кибератак», — сказал американский лидер.

Совместная работа

Байден уточнил, что договорился с Путиным вместе работать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. Кроме того, они будут взаимодействовать для недопущения подъема терроризма в Афганистане