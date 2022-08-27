Байден высказался об обысках ФБР в доме Трампа

Американский президент Джо Байден прокомментировал обыски ФБР в особняке, принадлежащем бывшему резиденту Белого дома Дональду Трампу. Он допустил возможность работы с секретными документами вне стен служебных помещений, сообщил ТАСС.

«Это зависит от типа документов и от того, насколько надежно обеспечена сохранность», — пояснил 79-летний лидер.

По словам Байдена, в его доме есть отдельное помещение для данных целей. Благодаря этой комнате президент иногда просматривает секретные материалы вне Белого дома.

В начале августа американские спецслужбы обыскали поместье Мар-а-Лаго. Поводом для следственных мероприятий было расследование дела о незаконном использовании информации.

Позднее СМИ сообщили, что у Трампа обнаружили почти три сотни секретных документов. Сотрудники ФБР вынесли из особняка более 20 коробок с материалами.