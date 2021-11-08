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    08 ноября 2021, 19:00

    Байден высказался о выборах в Никарагуа

    Президент США Джо Байден назвал президентские выборы в Никарагуа «притворством»

    Полина Гребенщикова

    Президент США Джо Байден высказался о президентских выборах в Никарагуа, на которых лидируют действующий глава государства Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо. Байден назвал выборы «притворством» сообщил RT со ссылкой на Axios.

    Байден назвал выборы не демократичными, заявив, что они не были свободными и честными.

    «Они закрыли независимые СМИ, посадили журналистов и представителей частного сектора и заставляли гражданские организации прекратить работу», — заявил глава США.