Байден высказался о выборах в Никарагуа

Президент США Джо Байден высказался о президентских выборах в Никарагуа, на которых лидируют действующий глава государства Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо. Байден назвал выборы «притворством» сообщил RT со ссылкой на Axios.

Байден назвал выборы не демократичными, заявив, что они не были свободными и честными.

«Они закрыли независимые СМИ, посадили журналистов и представителей частного сектора и заставляли гражданские организации прекратить работу», — заявил глава США.