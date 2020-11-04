Байден вырвал лидерство у Трампа

Согласно данным канала, Байден обходит республиканца Дональда Трампа всего на 0,27%. У демократа — 49,39%, у республиканца — 49,12%. Обработано около 98% поддержки избирателей. Уточняется, что речь идет о голосах, присланных по почте.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. И Байден, и Трамп, не дожидаясь окончательных результатов, уже сделали заявления. Демократ сказал, что находится на пути к победе. Трамп и вовсе уже назвал предварительные итоги «феноменальными» и устроил в Белом доме праздник.

«Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть. <…> Мы готовились к тому, что мы выиграем эти выборы, и, честно говоря, мы их выиграли», — сказал Трамп.

Известно, что действующий американский президент лидирует в таких штатах, как Флорида, Пенсильвания, Висконсин, Джорджия и некоторых других. Об этом написало РИА «Новости».

Не столь радостная атмосфера, как в Белом доме, царит непосредственно в Вашингтоне. На улицы вышли протестующие.