Байден выразил уверенность в безопасности своей инаугурации

Избранный президент США Джо Байден не сомневается, что американская Секретная служба сможет обеспечить безопасность во время его инаугурации. Такое заявление политик сделал во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

«Я в полной мере доверяю Секретной службе, уверен, что инаугурация пройдет в условиях безопасности и без проблем», — сказал Байден. Его слова приводит ТАСС.

Также избранный президент США заявил, что приветствует присутствие на своей инаугурации нынешнего вице-президента страны Майка Пенса и будет рад отсутствию действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Инаугурация Джо Байдена намечена на 20 января.

Байден ранее назвал действия Трампа сознательным поощрением беспорядков около Капитолия. По его словам, именно с подачи американского лидера действовали «внутренние террористы». Репутации США нанесен огромный ущерб только потому, что президент потворствовал бандитской группировке, сказал Байден.

Вопрос о досрочном уходе Трампа менее, чем за две недели до окончания срока его полномочий Конгресс поднял после того, как сторонники действующего американского лидера штурмом взяли здание Капитолия.