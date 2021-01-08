Байден выразил уверенность в безопасности своей инаугурации
«Я в полной мере доверяю Секретной службе, уверен, что инаугурация пройдет в условиях безопасности и без проблем», — сказал Байден. Его слова приводит ТАСС.
Также избранный президент США заявил, что приветствует присутствие на своей инаугурации нынешнего вице-президента страны Майка Пенса и будет рад отсутствию действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Инаугурация Джо Байдена намечена на 20 января.
Байден ранее назвал действия Трампа сознательным поощрением беспорядков около Капитолия. По его словам, именно с подачи американского лидера действовали «внутренние террористы». Репутации США нанесен огромный ущерб только потому, что президент потворствовал бандитской группировке, сказал Байден.
Вопрос о досрочном уходе Трампа менее, чем за две недели до окончания срока его полномочий Конгресс поднял после того, как сторонники действующего американского лидера штурмом взяли здание Капитолия.