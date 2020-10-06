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    06 октября 2020, 18:15

    Байден выразил сожаление, что назвал клоуном Трампа

    Артур Блянихов

    Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден признался, что сожалеет о слове «клоун» в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа. Об этом сообщили «Известия».

    «Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном», — отметил политик.

    ИА НСН добавило, что Байден объяснил свои слова во время онлайн-встречи с потенциальными избирателями, которую организовала телекомпания NBC.

    Байден заметил, что во время дебатов Трамп не ответил по сути ни на один вопрос, поскольку не собирался говорить по существу.

    Новости SMI.FM