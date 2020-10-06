Байден выразил сожаление, что назвал клоуном Трампа

«Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном», — отметил политик.

ИА НСН добавило, что Байден объяснил свои слова во время онлайн-встречи с потенциальными избирателями, которую организовала телекомпания NBC.

Байден заметил, что во время дебатов Трамп не ответил по сути ни на один вопрос, поскольку не собирался говорить по существу.