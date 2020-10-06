Байден выразил сожаление, что назвал клоуном Трампа
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден признался, что сожалеет о слове «клоун» в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа. Об этом сообщили «Известия».
«Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном», — отметил политик.
ИА НСН добавило, что Байден объяснил свои слова во время онлайн-встречи с потенциальными избирателями, которую организовала телекомпания NBC.
Байден заметил, что во время дебатов Трамп не ответил по сути ни на один вопрос, поскольку не собирался говорить по существу.