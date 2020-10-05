Байден выразил готовность перенести вторые дебаты с Трампом

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден готов перенести вторые дебаты со своим оппонентом и нынешним главой государства Дональдом Трампом в случае необходимости. Следующие дебаты намечены на 15 октября.

Представитель штаба демократа Кейт Бедингфилд в эфире ABC Nеws выразила надежду, что дебаты состоятся в назначенный день. Однако Байден не исключает любых изменений, которые потребуется внести в уже имеющиеся планы.

«Очевидно, здесь все зависит от множества факторов. Прежде всего, от здоровья президента Трампа, которому мы желаем всего наилучшего и надеемся на его быстрое и полное выздоровление», — сказала Бедингфилд.

Единственные предвыборные дебаты сенатора Камалы Харрис, которая намерена занять пост вице-президента от демократов, и находящегося на этой должности Майка Пенса должны состояться 7 октября.

Представитель штаба Байдена заметила, что надеется на меры предосторожности, которые примет профильная комиссия. Речь идет о соблюдении социальной дистанции и использовании масок.

О положительном тесте на COVID-19 Дональд Трамп рассказал в ночь на 2 октября. Президента США поместили в военный госпиталь Уолтера Рида. Инфекцию выявили и у его супруги Мелании. По версии СМИ, Трамп скрыл результаты своего первого теста на коронавирус.