Байден выдвинул Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США

«Эта разнообразная и опытная команда, возглавляемая назначенным госсекретарем Блинкеном <…>. В совокупности они добились некоторых из самых значительных достижений в области национальной безопасности и дипломатии за последнее время <…>. Америка вернулась», — цитирует сайт слова Байдена.

Он заявил об уверенности, что новая команда будет использовать свой дипломатический опыт и навыки для восстановления «глобального и морального лидерства Америки».

Кроме того, контролем над вооружениями в Госдепе займется эксперт по нераспространению Бонни Дженкинс. Уэнди Шерман выдвинута на пост первого замгоссекретаря, она возглавляла при Обаме команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Еще одним первым заместителем госсекретаря выдвинут Брайан Маккион — он недавно стал помощником Байдена по внешней политике.

Ранее стало известно, что глава Минздрава США Алекс Азар подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне, пишет «Газета.ru».