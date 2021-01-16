facebook_pixel
    16 января 2021, 17:02

    Байден выдвинул Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США

    Анастасия Калинина

    Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост заместителя госсекретаря по политическим делам кандидатуру Виктории Нуланд. Именно она активно участвовала в событиях, которые привели к вынужденной смене власти на Украине в 2014 году. Информация о кандидатах появилась на сайте переходной команды политика.
    Байден выдвинул Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США

    «Эта разнообразная и опытная команда, возглавляемая назначенным госсекретарем Блинкеном <…>. В совокупности они добились некоторых из самых значительных достижений в области национальной безопасности и дипломатии за последнее время <…>. Америка вернулась», — цитирует сайт слова Байдена.

    Он заявил об уверенности, что новая команда будет использовать свой дипломатический опыт и навыки для восстановления «глобального и морального лидерства Америки».

    Кроме того, контролем над вооружениями в Госдепе займется эксперт по нераспространению Бонни Дженкинс. Уэнди Шерман выдвинута на пост первого замгоссекретаря, она возглавляла при Обаме команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Еще одним первым заместителем госсекретаря выдвинут Брайан Маккион — он недавно стал помощником Байдена по внешней политике.

    Ранее стало известно, что глава Минздрава США Алекс Азар подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне, пишет «Газета.ru».