Байден выделил Украине еще $100 млн военной помощи

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине 100 миллионов долларов в качестве дополнительной военной помощи. Текст меморандума распространила пресс-служба Белого дома.

В тексте указано, что объем помощи, эквивалентный 100 миллионам долларов, будет включать в себя оборонные средства и услуги, обучение и тренировки.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что военная помощь поступает из США на Украину постоянно. За сутки была доставлена часть из предусмотренного пакета на 800 миллионов долларов.

Также сообщалось, что Германия намерена отправить Украине очередную партию оружия. Поставку одобрила глава Минобороны страны Кристина Ламбрехт. ВСУ должны получить 58 бронетранспортеров из запасов Национальной народной армии ГДР.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания намерена предоставить Украине «более смертоносные» вооружения. По данным СМИ, Украине нужны средства дальнего огневого поражения и тяжелая артиллерия. Предполагается, что одним из вариантов для поставок может быть самоходная артиллерийская установка AS-90 Vickers.