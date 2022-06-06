Байден ввел в США режим ЧС из-за угрозы дефицита энергии

В США объявили режим чрезвычайной ситуации. Американские власти пошли на такую меру из-за возможного дефицита в стране электрогенерирующих мощностей.

Президент США Джо Байден указал на наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям государства производить электричество в необходимом объеме. Его слова привела пресс-служба Белого дома.

Одним из решений проблем стал указ Байден об освобождении от ввозных пошлин «определенных солнечных элементов и модулей», которые в США импортируют из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Послабление будет действовать два года.

Для стимулирования производства солнечных батарей в Соединенных Штатах Байден уже задействовал закон об оборонном производстве, напомнило РИА «Новости». Власти страны надеются, что мера поможет снизить зависимость от «иностранных поставщиков и враждебных наций».