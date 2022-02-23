США намерены ввести ряд санкций против компании-оператора «Северный поток — 2» и ее руководителя. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Вечером 23 февраля Белый дом распространил его письменное заявление.

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — Процитировал ТАСС заявление Байдена.

Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому признал независимость ЛНР и ДНР. Это решение столкнулось с волной критики со стороны Евросоюза и НАТО. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что такое решение Путина подрывает все усилия Запада по урегулированию ситуации на Украине.

США и Великобритания уже вчера наложили на Россию ряд санкций. Сегодня Вашингтон принял решение наложить ограничительные меры и на компанию-оператора газопровода «Северный поток — 2».

США подготовили дополнительный пакет санкций для России в случае обострения ситуации на Украине. Такое мнение ранее в эфире «360» выразил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.