Мир 21 мая 2023, 16:32 Байден: ВСУ не будут использовать истребители F-16 в России piqsels

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Во время пресс-конференции на саммите G7 президент США Джо Байден заявил, что украинская сторона в случае получения самолетов F-16 не будет применять их на территории России. В этом американского лидера заверил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.

«Он заверил, что они не будут использовать такие самолеты против российской территории», — сообщил Байден.

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При этом глава Соединенных Штатов не уточнил, какую территорию считает российской, а какую нет.

Американский лидер подчеркнул, что самолеты F-16 будут нужны Украине не в ближайшее время, а в отдаленном будущем. Например, при прекращении огня. В этом случае Украина сможет обороняться в случае нового кризиса. Он добавил, что поставок истребителей от США в страну пока не ожидается.

Ранее популярность президента США Джо Байдена установила антирекорд падения. Деятельность президента США одобрили лишь 37% респондентов. Это самый низкий рейтинг Байдена с момента его инаугурации в январе 2021 года.