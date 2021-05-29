Байден встал на колено перед военными ради фото

Встреча президента США Джо Байдена с военными началась с того, что он встал на колено для того, чтобы сделать общий снимок. Видео со встречи опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На опубликованных кадрах видно, что Байден в сопровождении своей супруги Джилл подходит к группе военных. Несколько секунд он беседует с солдатами. После этого он разворачивается и, оперевшись о стоящий рядом стул, встает на одно колено. После того как фотограф сделал несколько снимков, Байден поднимается и продолжает общение с солдатами.

Что ему помешало встать рядом с женой или встать в ряды военных — неизвестно.

Это не первый случай, когда Байден позирует перед фотографами стоя на одном колене. Во время предвыборной кампании в июле 2020 года политик посетил свой родной город Скрантон. Там он тоже встал на одно колено, выражая солидарность с участниками акции движения Black Lives Matter.