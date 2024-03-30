Мир 30 марта 2024, 05:02 Байден вспомнил, как обсуждал с Путиным выбросы метана в Арктике Байден заявил, что обсуждал с Путиным арктический метан в Женеве в 2021 году РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден вспомнил, что обсуждал проблему выбросов метана в Арктике с российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи в Женеве в 2021 году. Об этом говорится в стенограмме его выступления, опубликованной на сайте Белого дома.

Американский лидер рассказал об этом на встрече демократов по привлечению финансирования на его предвыборную кампанию.

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«Я спросил: „Что вы собираетесь делать с метаном?“. Я также сказал: „У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана“», — вспомнил Байден.

По его словам, Путин знал о существовании этой проблемы, но ее решения на тот момент не озвучил.

До этого Байден пригрозил России наказанием за арест американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. По данным ФСБ, корреспондент собирал информацию, относящуюся к государственной тайне, в пользу правительства США.