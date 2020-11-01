Байден вспомнил фейк и приписал Трампу страх перед Путиным

Байден объяснил свою мысль тем, что действующий президент отказывается поднимать вопрос о сговоре с Россией и движением «Талибан»*. Своего конкурента демократ назвал «марионеткой российских властей».

«За головы американских солдат, служащих в Афганистане, назначают награду, а Трамп слишком напуган, чтобы перечить Путину. Он разговаривал с ним шесть раз и ни разу не упомянул это», — привела цитату Байдена «Газета.ru».

Также кандидат от демократов обвинил руководителя страны в нагнетании отношений с Евросоюзом и партнерами по НАТО.

Изначально информация о том, что Россия финансировала боевиков движения «Талибан»* и нанимала их для убийства американских солдат появилась в газете New York Times и Washington Post.

Как напомнил «Царьград», эту информацию опровергла Россия, сами представители движения «Талибан»* и даже отдел внешней разведки Пентагона.

Использовал заявления о России в своих речах и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В частности он напомнил о скандале вокруг сына своего конкурента Хантера и высмеял заявления, что за этой историей стоит Россия.

Трамп отметил, что штаб Байдена продвигает идею, что русские принесли компьютер его сына Хантера в мастерскую, чтобы слить информацию о коррупционных схемах, а сними и откровенные фотографии и видео. «Русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» — заявил президент США.

Скандал вокруг сына в кандидаты президента США Хантера Байдена начался с публикаций в журнале New York Post. По словам авторов, в их руках оказался ноутбук Хантера, который он сдал в ремонт, но так и не оплатил. В частности издание опубликовало серию электронных писем от главы украинской компании Burisma Holdings Вадима Пожарского, который интересовался у Хантера может ли его отец пролоббировать интересы компании.

Демократы уже назвали все обвинения «вбросом» и дезинформацией, к которой причастна Россия. Однако и американская разведка и Россия эти заявления опровергли.

*Талибан — террористическая организация, запрещенная в России