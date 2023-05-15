Мир 15 мая 2023, 02:42 Байден впервые высказался о выборах в Турции Байден заявил о трудностях в переживающей выборы президента Турции РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден впервые прокомментировал проходящие в Турции выборы лидера страны. По его словам, которые привел пресс-пул Белого дома, в этом регионе хватает трудностей.

«Я надеюсь, кто бы ни победил, победит. В этой части мира достаточно проблем», — сказал Байден в разговоре с журналистами в штате Делавэр.

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На данный момент действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,36% голосов, его конкурент Кемаль Кылычдароглу — 44,92% голосов. Ситуация говорит о высоком уровне вероятности проведения второго тура выборов.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал из Анкары в Стамбул в ожидании итогов выборов. Он голосовал в Стамбуле и намеревался остаться там до финала, но был вынужден уехать в Анкару.