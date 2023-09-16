Мир 16 сентября 2023, 08:07 Байден впервые встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии Салливан: на ГА ООН Байден встретится с главами пяти стран Центральной Азии РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден впервые встретится с руководителями пяти стран Центральной Азии в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщил ТАСС.

«Это будет первая встреча на уровне глав государств», — указал Салливан.

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Лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана прибудут на ГА ООН. Байден собирается обсудить с ними вопросы по региональной безопасности, торговлю, взаимные связи и изменение климата.

По словам Салливана, Байден также назначил встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Они обсудят непосредственные проблемы и долгосрочные тенденции», — указал помощник президента США.

Кроме того, американский лидер проведет традиционный прием с участием мировых лидеров.

Генассамблея ООН стартовала в Нью-Йорке 5 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 19 по 23 сентября. Российскую делегацию на ГА ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.