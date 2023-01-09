Мир 09 января 2023, 22:57 Байден впервые прилетел в Мексику с официальным визитом

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Президент США Джо Байден впервые прибыл в Мексику с официальным визитом в качестве главы государства. Об этом сообщил RT.

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Американский президент прилетел в Мексику накануне. В аэропорту Байдена встретил его мексиканский коллега Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Лидеры обеих стран в ходе переговоров намерены обсудить противодействие нелегальной миграции, борьбу с наркотиками и вопросы экономического сотрудничества. Уточняется, что в Мехико на 10 января намечен саммит стран Северной Америки с участием канадского премьера Джастина Трюдо.