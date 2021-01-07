Байден возложил на Трампа вину за беспорядки в Вашингтоне

Избранный президент США Джо Байден назвал события в Капитолии хаосом, который наступил в результате нападок действующего главы государства Дональда Трампа на демократию.

Участвовавших в штурме Капитолия Байден назвал «внутренними террористами».

«Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть их участников протестующими, это чернь, повстанцы, внутренние террористы. Это был результат безжалостных нападок президента Трампа на демократию», — сказал Байден, выступая в четверг, 7января, с речью, посвященной событиям минувшего дня. Его слова приводит радио Sputnik.

По словам Байдена, Трамп в своих заявлениях неоднократно совершал нападки на представителей прессы и критиковал военных и разведсообщество.

«Он (президент Трамп — прим. ред.) использовал лексику, использовавшуюся автократами и диктаторами по всему миру», — полагает Байден.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер ранее сегодня также назвала штурм Капитолия «актом внутреннего терроризма». По ее словам, «действующий президент должен быть привлечен к ответственности» за произошедшее. Трамп «хотел того, что произошло», считает Баузер.

Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.

Протесты и штурм Капитолия назвали в США актом насилия и терроризмом. При этом недавние митинги движения Black Lives Matter в защиту темнокожего населения всячески оправдывались. Беспорядки в Гонконге также назвали борьбой за демократию. После таких разных оценок американцев стали обвинять в политике двойных стандартов.