Байден вновь поздоровался с пустотой после выступления

Президент США Джо Байден протянул руки в пустоту, будто здороваясь с кем-то, после выступления в Сиэтле. Об этом написало РИА «Новости».

Выступление, посвященное планируемым реформам, транслировалось в Twitter, но позже к записи закрыли доступ, а из видео Белого дома на YouTube упомянутый момент вырезан.

После окончания речи президент попрощался со зрителями и обернулся с протянутой для рукопожатия рукой, хотя позади него никто не стоял. Слегка повернувшись в другую сторону и снова протянув руку пустоте, Байден вновь обратил внимание на публику и с улыбкой поблагодарил ее за внимание.

Байден также «здоровался» с пустотой после выступления в Гринсбро 15 апреля. написал Daily Mail.

Джо Байдену 79 лет. По данным РБК, в ноябре 2021 года ему поставили диагноз «периферийная сенсорная невропатия ноги легкой степени». Эта болезнь вызвана повреждением нервов, находящихся за пределами головного и спинного мозга и передающих информацию от них другим частям тела. Ходили также слухи о деменции Байдена, но они не подтверждены.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон в начале апреля назвал ментальное здоровье Байдена угрозой национальной безопасности.