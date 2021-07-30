Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Видео

Во время видеоконференции президента США Джозефа Байдена с губернаторами штатов по предотвращению лесных пожаров его помощник вручил ему записку. Глава государства прочитал ее, отложил, а затем во время встречи сделал несколько пометок на ее обратной стороне. Журналисты успел сфотографировать текст записки.

Как сообщает FoxNews, повезло фотографу Associated Press Эндрю Харнику. В записке был текст: «У вас что-то на подбородке». На кадрах видно, что Байден провел первые 10 минут встречи с губернаторами с неизвестной желтой субстанцией на подбородке. Прочитав записку, он невозмутимо ее вытер.

Источник фото: Associated Press, Эндрю Харник.

Во время выступления в штате Пенсильвания Джо Байден перепутал двух бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа.