Байден вновь перепутал госдолг с дефицитом бюджета США | 360°

Мир 06 ноября 2022, 03:45 Байден вновь перепутал госдолг с дефицитом бюджета США Президент США Байден оговорился, перепутав госдолг и дефицит бюджета РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден вновь допустил серьезную оговорку, вступая в Филадельфии. Он заявив, что у правительства страны получилось вдвое сократить государственный долг страны вместо дефицита бюджета. Об этом написал ТАСС.

Байден произносил речь в поддержку своих однопартийцев, которые примут участие в ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, когда допустил досадную ошибку.

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«Мы буквально в два раза уменьшили федеральный долг — на 1,4 триллиона долларов. И планируем сократить еще на 250 миллиардов в течение будущих десяти лет», — сказал президент.

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При этом на сегодняшний день государственный долг в США составляет более 31 триллиона долларов. Эта цифра является самой высокой за все время существования госдолга.

А вот дефицит страны, о котором и хотел сказать Байден, действительно, по сообщению американского Минфина, сократился в два раза по сравнению с предыдущим годом — до 1,3 триллиона долларов.

Автор портала American Thinker Андреа Уидбург собрала самые яркие конфузы лидера США и сделала вывод, что главе государства пора в отставку. Она высказала мнение, что Байден потерял связь с реальностью, а его мозг разлагается.