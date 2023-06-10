Мир 10 июня 2023, 00:23 Байден вновь не смог выговорить слово во время речи Президент США Джо Байден не смог выговорить название округа в Северной Каролине Flickr

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Президент США Джо Байден во время выступления не смог выговорить приветственную фразу, в которой было название округа в Северной Каролине Эджком. В какой-то момент американский лидер сильно запнулся. Соответствующее видео распространили в Сети.

«Хочу поблагодарить всех в администрации Роки-Маунт, округ Нэш и Эджком», — хотел произнести он.

После выступления Джо Байден извинился перед присутствующими за свою неудачу.

Американский лидер не первый раз попадает в неловкие ситуации на публике. Байден упал на выступлении перед выпускниками академии ВВС — сразу после того, как произнес шутку про свой «300-летний возраст». Подняться самостоятельно у него не хватил — ему помогли охранники.

Также у президента США не получилось выговорить аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander. Это произошло на выступлении 18 мая. После этого Байден попытался обернуть заминку в шутку, писали «Известия».

Недавно в Сети появилось видео, на котором Джо Байден «подрался» с зонтиком во время визита в Японию. Американский лидер не смог раскрыть зонт из-за сильного ветра и дождя.