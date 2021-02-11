Байден в разговоре с Си Цзиньпином выразил обеспокоенность действиями Китая

Президент США Джо Байден впервые созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что обеспокоен дейтвиями Пекина и будет защищать свою страну.

«Президент Байден подтвердил, что его приоритетами является защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев, а также защита свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — процитровало РИА «Новости» сообщение Белого дома.

В разговоре с китайским лидером Байден подчеркнул «фундаментальную озабоченность» по поводу принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушение прав человека в Синьцзяне и настойчивые действия КНР в отношении Тайваня.

Лидеры двух государств пообщались по поводу борьбы с пандемией коронавируса, климатических изменениях и нераспространении оружия.

«Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения (с КНР) там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников», — заключили в Белом доме.

Ранее Джо Байден, выступая в министерстве обороны, заявил, что без колебаний применит силу, если это потребуется для защиты интересов Соединенных Штатов.