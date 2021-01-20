Байден в первый день президентства отменит строительство стены с Мексикой и вернет США в ВОЗ
«Избранный президент примет меры не только, чтобы уменьшить серьезный ущерб от администрации [уходящего с поста президента США Дональда] Трампа, но также, чтобы продвинуть нашу страну вперед», — цитирует ТАСС заявление команды нового президента.
В СМИ сообщают, что Байден в первый день своего президентства планирует отменить указ Трампа о строительстве стены между США и Мексикой.
Избранный президент Байден планирует отменить еще ряд указов, которые когда-то подписал Дональд Трамп.
Во время выборов Байден утверждал, что планирует отменить запрет на иммиграцию, нацеленный на страны с мусульманским большинством, и восстановить программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), которая позволяла людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.
Ранее агентство Ura.ru сообщало, что новая администрация США планирует пересмотреть санкционную политику против России и других стран.