Мир 06 февраля 2024, 05:03 Байден в очередной раз пообщался с умершим много лет назад человеком Fox News: Байден сообщил о недавнем разговоре с Миттераном, умершим 30 лет назад РИА «Новости»

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Глава Белого дома Джо Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном. При этом французский политик скончался в 1996 году, напомнили в Fox News.

Байден пересказал историю о своей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита G7 в Великобритании через несколько месяцев после того, как стал главой Белого дома. Однако в этот раз американский лидер перепутал президентов и сообщил, что общался с Миттераном.

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«Я сел и сказал: „Америка вернулась“. И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: „Ну и на сколько же она вернулась?“» — рассказал Байден.

Франсуа Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы и скончался в 1996 году в возрасте 79 лет.

Ранее Байдена уличили в нецензурном высказывании в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частном порядке глава Белого дома называл израильского премьера «чертовым плохим парнем», написала газета Politico.